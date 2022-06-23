Россияне продвигаются к Лисичанску и могут захватить его в ближайшие дни, - ISW
Институт изучения войны (ISW) сообщает, что оккупанты в ближайшие дни могут захватить город Лисичанск
Сообщает ISW.
"Российские войска продолжили продвижение на север к Лисичанску вдоль западного берега реки Северский Донец и 22 июня достигли значительных успехов к югу от Лисичанска", - говорится в сообщении.
Также оккупанты нанесли авиаудар по Верхнекаменке, что в пределах 10 километров от Лисичанска, возможно, чтобы помешать украинскому движению в направлении Лисичанска.
"Российские войска, вероятно, будут продолжать перегруппироваться и увеличивать интенсивность операции в районе между Бахмутом и Лисичанском, чтобы продвигаться в сторону Лисичанска с дополнительной оси, разорвать украинские линии снабжения и попытаться консолидировать контроль над всем районом Северодонецка и Лисичанска в ближайшие дни", - сообщает Институт изучения войны.
Со ссылкой на российские источники сообщают, что армия РФ продолжала сосредотачиваться на оборонных операциях вдоль Юга и 22 июня достигла незначительных успехов в Николаевской области. Также российский telegram-канал сообщал, что украинские войска нанесли удар беспилотником по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске Ростовской области.
- 21 июня ISW сообщали, что после успешных наступлений вблизи Северодонецка 21 июня российские войска могут, избегая сложного противостояния через реку Северский Донец, угрожать Лисичанску.
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