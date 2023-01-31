Об этом сообщает Центр нацсопротивления .

"Оккупанты продолжают вывозить в Сирию зерно с временно оккупированных территорий. Зерно с Юга вывозится двумя путями: по железной дороге Токмак - Бердянск (Запорожская область, - ред.), где дальше через порт перевозят в Тартус (Сирия)", - рассказали в ЦНС.

"Другой путь – это вывоз в Крым в порт Севастополя и дальше на вышеупомянутый Тартус", – добавили там.

В июле 2022 года российские суда с 54 тыс. тонн украденного в Украине зерна зашли в порты Сирии .

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