Россияне продолжают вывозить украинское зерно в Сирию: в Центре национального сопротивления раскрыли два маршрута
Российские оккупанты продолжают вывозить украинское зерно с временно оккупированных территорий Украины в Сирию. Для этого они наладили два маршрута
Об этом сообщает Центр нацсопротивления .
"Оккупанты продолжают вывозить в Сирию зерно с временно оккупированных территорий. Зерно с Юга вывозится двумя путями: по железной дороге Токмак - Бердянск (Запорожская область, - ред.), где дальше через порт перевозят в Тартус (Сирия)", - рассказали в ЦНС.
"Другой путь – это вывоз в Крым в порт Севастополя и дальше на вышеупомянутый Тартус", – добавили там.
- В июле 2022 года российские суда с 54 тыс. тонн украденного в Украине зерна зашли в порты Сирии .
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