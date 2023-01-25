Россияне продолжают удерживать в Черном море 4 ракетоносителя с общим залпом 28 "калибров"
По состоянию на 25 января оккупанты удерживают в акватории Черного моря 11 кораблей, 4 из них - носители "калибров", общий залп которых может достигать 28 крылатых ракет
Об этом проинформировали Военно-Морские силы ВСУ.
25 января в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, среди них 4 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп которых может составить около 28 единиц.
"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля; в Средиземном море - 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 72 ракеты", - добавили в ВМС ВСУ.
- Напомним, 5 января Наталья Гуменюк сообщала , что во время массированного ракетного обстрела Украины 14 января Россия использовала лишь половину ракет "Калибр", которые подготовила в Черном море для удара.
- По состоянию на 19 января ОК "Юг" отчитывалось: несмотря на шторм, захватчики держали ракетоносители в Черном море, на боевом дежурстве находились 6 кораблей с суммарным залпом до 40 "калибров".
- По данным пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, по состоянию на 21 января в Черном море находились 11 кораблей РФ, 5 из них - ракетоносители. Так, суммарный залп возможной атаки достигал 36 "калибров".
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