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Россияне продолжают строить новые линии обороны в Запорожской области, - мэр Мелитополя Федоров

18 апреля, 2023 вторник
19:52
Война с Россией

На Запорожском направлении в сторону Мелитополя россияне построили по меньшей мере три линии обороны – расстояние между ними по 20 километров

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире Еспресо.

"У России было время подготовиться. Сегодня на Запорожском направлении в сторону Мелитополя по меньшей мере три линии обороны. Расстояние между ними по 20 км и разной мощи. Некоторые - из бетонных конструкций, некоторые - из деревянных. Также враг продолжает готовить новые линии обороны. Как на границе с Донецкой областью, так и на границе с Херсонской областью, а также еще одну близ Мелитополя - между селами Мирное и Терпиння. По данным ГУР, всего протяженность свыше 100 км.У линии фронта россияне минируют поля, чтобы усложнить для наших военных продвижение", - рассказал он.

Россия
Мелитополь
военные силы Украины
Запорожская область
Военные новости
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