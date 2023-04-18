Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире Еспресо.

"У России было время подготовиться. Сегодня на Запорожском направлении в сторону Мелитополя по меньшей мере три линии обороны. Расстояние между ними по 20 км и разной мощи. Некоторые - из бетонных конструкций, некоторые - из деревянных. Также враг продолжает готовить новые линии обороны. Как на границе с Донецкой областью, так и на границе с Херсонской областью, а также еще одну близ Мелитополя - между селами Мирное и Терпиння. По данным ГУР, всего протяженность свыше 100 км.У линии фронта россияне минируют поля, чтобы усложнить для наших военных продвижение", - рассказал он.