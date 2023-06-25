Россияне продолжают сосредоточивать усилия на трех восточных направлениях, на которых за сутки произошло более 20 боевых столкновений, - Генштаб
Российские войска продолжают сосредоточивать свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошли более 20 боевых столкновений
Об этом 25 июня сообщает Генштаб ВСУ.
"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошли более 20 боевых столкновений", - говорится в сообщении.
Противник на протяжении суток нанес 25 авиаударов и более 30 ударов из РСЗО
Ночью россияне выпустили 6 зенитных управляемых ракет из С-300 по гражданским объектам в Запорожской области. Также в течение суток враг нанес 25 авиаударов в более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ситуация по направлениям
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремячка, Тимоновичи Черниговской области; Ходыно, Малушино, Козаче, Ворожба, Искрисковщина, Павловка, Катериновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Козача Лопань, Красное, Старица, Огирцево, Гатище, Вовчанск, Бочково, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Бударки, Круглое, Землянки, Вильхуватка, Чугуновка, Григоровка, Отрадное в Харьковской области.
Также враг продолжает диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных с Украиной районах. Так в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, понес потери и отступил.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязне, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворична, Западное, Масютивка, Кисловка и Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Раздолевки. Артиллерийские обстрелы нанесены по Невскому и Белогоровке Луганской области и Торскому, Серебрянке, Верхнекаменному, Спорному и Раздолевке на Донетчине.
На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Григоровки и Миньковки, а также нанес авиаудары возле Сухой Балки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении россияне нанесли авиаудар в районе Авдеевки. Совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское.
На Марьинском направлении противник пытался наступать в районе Марьинки, успеха не имел. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гостре, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Макаровка, Новоселка и Новополь Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Безуспешно пытался восстановить утраченное положение в Новодаровке Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов, среди которых Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Зеленый Гай, Затишье Гуляйполе Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Милово, Берислав, Казацкое, Львове, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.
ВСУ за сутки поразили пункт управления, станцию РЭБ и склад боеприпасов
За сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава врага. Также украинские защитники уничтожили разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, состав боеприпасов, станцию РЭС и 3 вражеских артиллерийских подразделения на огневых позициях.
- Российские кафиры 25 июня снова обстреляли Херсонскую область. В результате атак ранения получили три человека, в том числе беременная женщина.
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