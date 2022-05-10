Россияне продолжают штурм Азовстали: бьют из бомбардировщиков, артиллерии, систем залпового огня и танков
Российские оккупанты продолжают штурм позиций украинских защитников на заводе "Азовсталь" в Мариуполе с использованием авиации, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков и пехоты
Об этом сообщил полк "Азов" в telegram .
"Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты", - проинформировали в "Азове".
За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую обороняют защитники Мариуполя, было совершено 34 самолетовылета, в том числе 8 - с применением стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работу вражеская корабельная и ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня (РСЗО), реактивные установки УР-77, танки и прочее.
- 7 мая сообщалось, что из Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.
- Однако заместитель командира "Азова" Святослав Паламар заявил , что полк не может подтвердить эвакуацию всех гражданских, ведь нет спецтехники для разбора завалов.
- 9 мая оккупанты возобновили штурм Азовстали после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области.
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