Россияне продолжают распространять серию фейков о похищении детей и продаже человеческих органов из Украины в Европу

Об этом заявляет Центр противодействия дезинформации.

Пропагандисты распространили на сайте объявление, в котором вроде бы ищут квалифицированных водителей в возрасте от 30 до 55 лет без судимостей, которые будут перевозить украинских детей в Европу за вознаграждение 10 тыс. злотых.

Как отмечают в ЦПД, это очередная российская манипуляция в рамках дезинформационной кампании "Черная трансплантология", направленной на дискредитацию Украины.

Ранее в рамках этой дезинформационной кампании ЦПД уже опровергал фейк о продаже органов чистокровных украинцев на черном рынке для европейцев. В объявлении российских пропагандистов говорилось, что цена стартует от 5 тысяч евро, а на определенные органы по запросу возможна скидка 50%.

В ЦПД добавили, что Россия активно пытается продвигать фейки о черной трансплантологии, направленные на дискредитацию Украины еще с 2014 года. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину враг усилил информационную войну и увеличил количество фейковых сообщений о детской трансплантации, продаже органов раненых военных и похищении людей. Детальнее о вражской дезинформационной кампании "Черная трансплантология" можно прочитать в аналитическом исследовании Центра противодействия дезинформации.