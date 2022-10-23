Россияне продолжают проводить определенные манипуляции на Каховской ГЭС, - Гуменюк

Об этом она сообщила в эфире общенационального марафона, передает Укринформ.

"Да, они проводят определенные манипуляции с водой, которую пытаются спускать из резервуаров. Они продолжают шантажировать тем, что Вооруженные силы собирают нанести критический удар по самой ГЭС, но именно они заменяли объект критической инфраструктуры и именно они уволили оттуда всех украинских работников, оставив только свой проверенный специализированный персонал. Именно они ограничили доступ к этому объекту и усилили его режим, это как раз свидетельствует о подготовке определенных мер манипуляционного характера", - сказала Гуменюк.

Также она отметила, что группировка российских оккупационных войск прожевывает переправляться с правого на левый берег Днепра в Херсонской области. Это удается им не так быстро из-за того, что используются только альтернативные переправы. Тот же баржевый переход вдоль Антоновского моста тоже не очень им помогает действовать более оперативно.

"Они перемещают свои элитные подразделения и офицерский состав, оставляя там только мобилизованных по принципу: тех, кого не жалко для сдерживания сил обороны Украины", - добавила она.

Напомним, Херсонцам объяснили, как действовать в случае подрыва россиянами Каховской ГЭС

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