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Россияне продолжают принудительную паспортизацию на оккупированных территориях, - разведка

5 августа, 2022 пятница
14:01
война с Россией

На временно оккупированных территориях Украины россияне продолжают принудительную паспортизацию и паспортизацию украинского населения

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Так, для жителей города Мелитополь и его окрестностей оккупанты обнародовали требования относительно "земельных паев". При этом лица, у которых до сих пор действуют вверх аренды на земельные паи, должны перезаключать его на новые.

"У лиц, у которых срок договора истек, должны на основании полученного российского паспорта и в соответствии с российским законодательством заключить новый договор. В случае, если срок договора истек и собственник не явись, лицо будет лишено права собственности на владение земельными паями", – пишут в ГУР.

Также оккупанты установили, что с начала сентября этого года номерные знаки украинского образца на транспортных средствах будут изменены на временные с последующим переоформлением, при наличии российского паспорта у владельца транспортного средства.

На выезде из города на блок-постах оккупанты продолжают проводить проверки мужчин, в частности осматривать предметы татуировок. Таким образом, мероприятия рашистов направлены на паспортизацию населения и присвоение имущества лиц, выехавших на подконтрольные Украине территории.

"В то же время на оккупированной территории Херсонщины "Министр аграрной политики Херсонской области" А.Ковалев призывает сельхозпроизводителей регистрировать деятельность и платить "налоги" по законодательству РФ. Тех, кто откажется, будут лишать права собственности земельными участками, а владельцев агробизнеса высылать за пределы региона", - добавляют разведчики.

В городе Каменское оккупационная администрация проводит мероприятия по переводу деятельности местного бизнеса на налоговые стандарты согласно законодательству РФ.

"Представителям бизнеса и само занятому населению были вручены соответствующие письма. Основным требованием деятельности бизнеса является наличие гражданства РФ", – отмечают в ГУР.

  • Напомним, в Херсонской области российские военные оборудуют бомбоубежище на хлопковом комбинате, захватывают базы отдыха и запасаются резиновыми лодками и матрацами.

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