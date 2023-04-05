Россияне продолжают похищать гражданских на Запорожье, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Несмотря на то, что регион захватили более года назад, и россияне даже отчитались о референдуме, оккупанты продолжают репрессии против местного населения. В частности, на неделе сообщается о ряде случаев похищения людей. Людей вывозят без объяснений причины, родственникам длительное время не сообщают, где содержатся заключенные", – рассказали в Центре о ситуации в Запорожье.