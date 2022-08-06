Россияне продолжают обстрелы приграничья Сумщины и Черниговщины, - Госпогранслужба
Под вражеским огнем оказались две общины Сумщины и одна община на Черниговщине
Об этом сообщают в Госпогранслужбе.
"Враг наносил огненное поражение с применением САУ и минометов. Зафиксировано: более 110 взрывов из ствольной артиллерии; выпущено более 50 мин из 120-мм минометов. Огонь враг открывал в направлении Украины из российских населенных пунктов ломаковка, курковичи, .
В результате обстрела получил ранения местный житель, также повреждена гражданская инфраструктура. Еще один житель, скрываясь от обстрелов, скончался от сердечного приступа.
- Напомним, в Сумской области 5 - 6 августа россияне обстреляли две общины из артиллерии и минометов, есть разрушение домохозяйств
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.53
-
EUR
Покупка 38.71Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное