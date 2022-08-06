Россияне продолжают обстрелы приграничья Сумщины и Черниговщины, - Госпогранслужба

Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

"Враг наносил огненное поражение с применением САУ и минометов. Зафиксировано: более 110 взрывов из ствольной артиллерии; выпущено более 50 мин из 120-мм минометов. Огонь враг открывал в направлении Украины из российских населенных пунктов ломаковка, курковичи, .

В результате обстрела получил ранения местный житель, также повреждена гражданская инфраструктура. Еще один житель, скрываясь от обстрелов, скончался от сердечного приступа.

Напомним, в Сумской области 5 - 6 августа россияне обстреляли две общины из артиллерии и минометов, есть разрушение домохозяйств

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