Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Больше всего страдает Купянский район. Так, за минувшие сутки там получили ранения пять человек, среди них - 10-летняя и 17-летняя сестры.

Также ранение получил 45-летний мужчина в Чугуевском районе области. Он подорвался на мине во время сбора грибов. Такая же ситуация произошла с 24-летним мужчиной в Изюмском районе.

Олег Синегубов в очередной раз напомнил о минной опасности и призвал воздержаться от прогулок по лесу.

"В который раз напоминаю всем – посещение лесов сейчас очень опасно из-за большого количества мин и неразорванных боеприпасов. Только за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили на территории области 578 взрывоопасных предметов. Призываю воздержаться от посещения лесов, сейчас это может стоить жизни или здоровья", – подчеркнул он.

Ранее Комиссия ООН предоставила доказательства военных преступлений России, совершенных на территории Украины с начала полномасштабной войны.

23 сентября завершилась эксгумация одного из массовых захоронений в Изюме.