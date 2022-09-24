Россияне продолжают обстреливать населенные пункты Харьковщины, расположенные недалеко от линии столкновения и границы с РФ
В течение 23 сентября российская армия продолжает обстреливать населённые пункты, расположенные недалеко от границы с РФ и линии столкновения
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Больше всего страдает Купянский район. Так, за минувшие сутки там получили ранения пять человек, среди них - 10-летняя и 17-летняя сестры.
Также ранение получил 45-летний мужчина в Чугуевском районе области. Он подорвался на мине во время сбора грибов. Такая же ситуация произошла с 24-летним мужчиной в Изюмском районе.
Олег Синегубов в очередной раз напомнил о минной опасности и призвал воздержаться от прогулок по лесу.
"В который раз напоминаю всем – посещение лесов сейчас очень опасно из-за большого количества мин и неразорванных боеприпасов. Только за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили на территории области 578 взрывоопасных предметов. Призываю воздержаться от посещения лесов, сейчас это может стоить жизни или здоровья", – подчеркнул он.
- Ранее Комиссия ООН предоставила доказательства военных преступлений России, совершенных на территории Украины с начала полномасштабной войны.
- 23 сентября завершилась эксгумация одного из массовых захоронений в Изюме.
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