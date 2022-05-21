Россияне продолжают наступление на Донбассе и предпринимают новые попытки форсировать Северский Донец, - Генштаб ВСУ
Российские оккупационные войска сосредоточили главные усилия на Луганском и Донецком направлениях и продолжают попытки переправиться через реку Северский Донец.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в facebook .
По состоянию на 6:00, 21 мая противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне . Продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и Славянском направлении, где агрессор пытается возобновить наступательные действия. В частности, для обеспечения форсирования реки Северский Донец планирует наведение переправы.
На Донецком направлении противник ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.
На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Сиверск с форсированием реки Северский Донец. Здесь также наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы.
За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены восемь танков, три артиллерийских системы, десять единиц боевой бронированной техники, три специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники противника.
Подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск поражены два БПЛА оперативно-тактического уровня, а зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили один БПЛА, крылатую ракету и поразили одну цель пока неустановленного типа, вероятно – вертолет.
На Слобожанском направлении главные усилия неприятеля сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Противник наносил авиационных ударов по населенному пункту Циркуны.
В ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.
На Запорожском направлении противник производил огневое поражение наших войск.
В Мариуполе противник принимает меры по восстановлению функционирования порта. В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры.
На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск. Отмечается дополнительное развертывание подразделений ствольной и реактивной артиллерии.
На Сиверском направлении противник обстрелял позиции сил обороны в районах приграничных украинских населенных пунктов на территории Сумской и Черниговской областей.
Корабли черноморского флота врага в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.
Российские захватчики продолжают применять тактику террора против украинского гражданского населения на временно занятых территориях. В частности, препятствуют эвакуации людей из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию и открытию гуманитарных коридоров для ввоза продуктов питания, медикаментов и эвакуации пожилых людей, больных и детей.
- 14 мая CNN сообщал, что планы россиян оцепить украинских военных в Луганской области провалились из- за неудачных попыток переправиться через реку Северский Донец.
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