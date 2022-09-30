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Главная война с Россией Россияне продолжают накачивать правый берег Херсонщины боекомплектами и техникой, - эксперт-международник Данилов
Эксклюзив

Россияне продолжают накачивать правый берег Херсонщины боекомплектами и техникой, - эксперт-международник Данилов

30 сентября, 2022 пятница
10:11
война с Россией

Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, рассказал, что враг настроил обеспечение своих подразделений частично через Антоновский мост, а частично горючее поступает через трубопровод, то есть качают солярку по трубам, также работают паромные переправы

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.

"Враг продолжает доставлять боекомплекты и горючее, то есть материально-технический запас на время у него есть на правом берегу реки Днепра. Больше, за последнюю неделю по Антоновскому мосту зафиксировано определенное движение. В какой-то степени мост проездной и, по свидетельству людей, противник и дальше опрокидывает технику. То есть россияне продолжают накачивать вооружением свои подразделения на правом берегу и даже не покидают планы по наступлениям и контрнаступлениям", - прокомментировал заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

Сергей Данилов отметил, что враг поставляет горючее и боекомплекты частично через Антоновский мост, а частично горючее поступает через трубопровод, то есть качают солярку по трубам. Также работают паромные переправы, которыми противник пользуется преимущественно ночью, потому что это достаточно трудная цель. Россиянам удается создавать некий запас горючего и рассредоточивать его по Правобережью.

"Ситуация напряженная и не так проста, как может выдавиться. К тому же вчера, 29 сентября, было еще одно плохое сообщение от наших подразделений, что на одну роту был сброшен очередной контейнер с химическим веществом, летальных исходов не было, что было за вещество пока неизвестно", - проинформировал Данилов.

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