Россияне продолжают массированный обстрел Херсона, возник пожар
Оккупанты в ночь на 3 февраля устроили массированный обстрел Херсона, в результате чего возник пожар
Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский и местные Telegram-каналы.
"Оккупанты продолжают массированный обстрел Херсона, будьте осторожны!", - сообщил Соболевский.
Местные жители сообщают, что в результате обстрела возник пожар.
- Напомним, за прошедшие сутки захватчики 34 раза обстреляли Херсонщину, четыре человека ранены.
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