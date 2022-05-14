Россияне продолжают массированные бомбардировки госпиталя на Азовстали, нужна эвакуация раненых, - заместитель командира полка "Азов"

Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (Калина) во время специальной военной панели Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Враг циничный, враг не соблюдает никаких международных конвенций. Он не соблюдает Женевских конвенций. Зная, что сейчас на территории Азовстали находится огромное количество, а это около 600, раненых бойцов, он и дальше продолжает сбрасывать бомбы на военный госпиталь. Тем самым, как всегда , нарушает все международные нормы", - подчеркнул он.

Святослав Паламар призвал западных лидеров помочь организовать эвакуацию раненых.

"Хотел бы обратиться ко всем представителям этой конференции и еще раз поблагодарить и сказать о том, что, возможно, такой великий народ и такие великие представители такой великой нации, как Соединенные Штаты Америки, я бы очень хотел, чтобы посодействовали тому, чтобы в первую очередь помогли эвакуировать наших раненых бойцов", - сказал он.

"Если будет на это возможность, подключить все усилия для того, чтобы помочь в процессе экстракшена нашего гарнизона. Это ребята, которые в окружении сделали все возможное для того, чтобы перемолоть, пропустить через себя такую огромную группировку", - добавил Паламар.

Он подчеркнул, что именно мужество защитников Мариуполя позволило сдержать врага и не пустить его дальше.

"Поверьте мне, если бы мы этого не сделали, то вся эта орда пошла бы дальше. Она бы захватила другие территории Украины, она бы пошла вглубь Украины, и линия фронта сейчас выглядела бы совсем по-другому", - резюмировал заместитель командира полка "Азов".