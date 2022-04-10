Россияне продолжают использовать самодельные взрывные устройства, - британская разведка

Об этом Минобороны Великобритании сообщает в Twitter.



"Войска РФ продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам, рискуя нанести ущерб гражданским. В частности, как пример, попадание россиянами в цистерну с азотной кислотой в Рубежном в Луганской области", - говорится в отчете британской разведки.



Уход России с севера Украины оставляет свидетельство о нападениях на мирных жителей. Речь идет о наличии массовых захоронений, смертельном использовании заложников как живого щита, а также минировании гражданской инфраструктуры.

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