Россияне продолжают использовать самодельные взрывные устройства, - британская разведка
Российская армия продолжает использовать самодельные взрывные устройства, чтобы нанести урон украинцам, а также испортить моральный дух и ограничить передвижение нашей техники
Об этом Минобороны Великобритании сообщает в Twitter.
"Войска РФ продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам, рискуя нанести ущерб гражданским. В частности, как пример, попадание россиянами в цистерну с азотной кислотой в Рубежном в Луганской области", - говорится в отчете британской разведки.
Уход России с севера Украины оставляет свидетельство о нападениях на мирных жителей. Речь идет о наличии массовых захоронений, смертельном использовании заложников как живого щита, а также минировании гражданской инфраструктуры.
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