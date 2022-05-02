Россияне продолжают грабить на Херсонщине, сейчас они воруют выращенные овощи и вывозят в оккупированный Крым, – депутат облсовета
Сергей Хлань отметил, что в последнее время оккупанты активно вывозят из Херсона остатки зерна из Новоалексеевского и Великолепетского элеватора
Об этом говорится в эфире Эспрессо.
"Было вывезено более 1,5 тыс. тонн пшеницы, вывезено в оккупированный Крым", – рассказал Хлань.
Депутат добавил, что сегодня оккупанты продолжают грабить еще один элеватор, в частности, именно на оккупированной Херсонщине.
"Сейчас оказывается большое давление на фермеров, которые выращивают ранние овощные культуры. Это огурцы, редис, помидоры, капуста. Оккупанты просто воруют у них весь выращенный урожай, везут на Крым и отчитываются оккупационным властям, что они обеспечили Крым дешевыми ранними овощами. А на самом деле это все от ограбленных фермеров Херсонщины. Россияне просто все грабят", – подчеркнул Хлань.
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Оккупанты принудительно вывезли из Украины в РФ несколько сотен тысяч тонн зерна. В частности, для проведения посевных работ и внутреннего потребления на временно оккупированных территориях Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья было около 1,5 млн тонн зерна. Несколько тысяч тонн захватчики украли и вывезли в Россию
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