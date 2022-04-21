Россияне продолжают бомбардировку Азовстали, несмотря на заявление Путина об отказе штурмовать завод

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



По предварительным данным, прямо сейчас продолжается бомбардировка территории завода "Азовсталь", где в окружении находятся сотни мирных жителей и раненых военных. Ранее во время встречи с Шойгу Путин заявлял об отказе от штурма.



Одновременно с этим ведутся бои в районе трамвайного депо, находящегося на значительном расстоянии от территории Азовстали.



"Я уверен, захватчики не остановятся до полного уничтожения всех, кто внутри Азовстали. И наших Защитников. И гражданских. Только внешнее вмешательство и обеспечение гарантий безопасности со стороны иностранных партнеров способны обеспечить реальное спасение всех", - комментирует Андрющенко.

Напомним, что ранее Путин приказал не штурмовать промзону Азовстали, заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела"