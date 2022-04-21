Россияне продолжают бомбардировку Азовстали, несмотря на заявление Путина об отказе штурмовать завод
Российские войска продолжают бомбардировку завода "Азовсталь", несмотря на заявление президента Путина о якобы отказе от штурма
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По предварительным данным, прямо сейчас продолжается бомбардировка территории завода "Азовсталь", где в окружении находятся сотни мирных жителей и раненых военных. Ранее во время встречи с Шойгу Путин заявлял об отказе от штурма.
Одновременно с этим ведутся бои в районе трамвайного депо, находящегося на значительном расстоянии от территории Азовстали.
"Я уверен, захватчики не остановятся до полного уничтожения всех, кто внутри Азовстали. И наших Защитников. И гражданских. Только внешнее вмешательство и обеспечение гарантий безопасности со стороны иностранных партнеров способны обеспечить реальное спасение всех", - комментирует Андрющенко.
- Напомним, что ранее Путин приказал не штурмовать промзону Азовстали, заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела"
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