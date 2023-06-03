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Россияне продолжают агитировать население вступать в армию РФ, - Генштаб ВСУ

3 июня, 2023 суббота
07:08
Война с Россией

Российские военные продолжают агитацию среди собственного населения по вступлению в ряды оккупационной армии

Об этом в утреннем своде 3 июня отчитывается Генштаб ВСУ.

Отмечается, что для пополнения потерь в живой силе россияне продолжают агитировать собственное население до прохождения военной службы разными способами.

"В городе Зоринск Алтайского края, представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Агитируют по подписанию ими контракта на 3-5 месяцев военной службы", - говорится в сообщении.

ВСУ поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и уничтожили 17 БПЛА

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, из них 2 – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.

Также украинские военные уничтожили 15 крылатых ракет и 17 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136".

За прошедшие сутки Россия нанесла 67 авиационных и 17 ракетных ударов

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

За прошедшие сутки противник нанес 67 авиационных и 17 ракетных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки там произошло 29 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационные удары в районе Огурцового Харьковской области.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Янжуловка, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Середина Буда, Ромашково, Атинское, Бессалевка, Беловоды, Басовка, Юнаковка, Покровка, Новодмитровка, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Пильная, Зеленое , Гатище, Плетеновка, Волчанск, Зыбино, Рыбалкино, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток прошедших противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Тополе, Дворичанское, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и Спорного Донецкой области.

Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки и Спорного – Донецкой. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке на Луганщине и Верхнекаменскому, Торскому, Спорному, Раздоловке Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационных ударов в районах Белая Гора и Времен Яр Донецкой области, а также ракетный - по Дружковке.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении минувших суток противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отразили все 14 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Враг продолжает уничтожать наши города и деревни. Нанес авиаудары по Марьинке и Екатериновке, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районе Пречистовки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговское и Новоданиловка Запорожской области, а также Веселое, Казацкое и Одрадокаменка Херсонской области.

Враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Камышеваха и Новоандреевка Запорожской области; Берислав, Антоновка Херсонской области, Херсон, а также Очаков Николаевской области.

  • Напомним, что на ночь на 1 июня российское войско снова атаковало территорию Украины, ракеты летели на Киев и область. ВСУ удалось уничтожить все 10 враждебных целей.
Украина
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