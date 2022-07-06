Психолог поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Для нас есть один плохой фактор: россияне привыкли жить в дерьме. И от того, что им станет хуже и они будут жить в дерьме, какого-нибудь массового и большого протестного движения в России не будет. Протестовать будет разве что элита", - отметил Козинчук.

Военный добавил, что русское население сдерживают силовики.

"Население Российской Федерации сдерживают силовики. Ведь силовиков сделали больше, условия им сделали лучше. Ближе к зиме у них еще есть время. По моему мнению, движения в России начнутся осенью, ближе к октябрю 2022 г", - отметил Андрей Козинчук.

6 июля политический эксперт Зиновий Свереда выразил мнение, что война очень скоро перейдет на территорию России и Белоруссии .



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