Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что российские оккупанты уделяют особое внимание промывке мозгов молодежи на временно оккупированных территориях.

"Да, оккупанты создали "студенческие трудовые отряды", которые существуют преимущественно в пропагандистских видео и сформированы из россиян. Отряды "работают" в разрушенных самими оккупантами городами - Лисичанск, Мариуполь, Северодонецк", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, студенты проводят на оккупированных территориях Украины семинары и "молодежные форумы", при поддержке "Росмолодежи" - оккупационной структуры, которая занимается децентрализацией так называемых молодежных движений, большинство которых мимикрируют под волонтерские.