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Россияне привозят студентов из РФ на оккупированные территории Украины для пропагандистских мер, - ЦНС

2 августа, 2023 среда
12:03
Война с Россией

Российские террористы привозят студентов из РФ для создания "трудовых отрядов", которые существуют преимущественно в пропагандистских видео на временно оккупированных территориях Украины

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что российские оккупанты уделяют особое внимание промывке мозгов молодежи на временно оккупированных территориях.

"Да, оккупанты создали "студенческие трудовые отряды", которые существуют преимущественно в пропагандистских видео и сформированы из россиян. Отряды "работают" в разрушенных самими оккупантами городами - Лисичанск, Мариуполь, Северодонецк", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, студенты проводят на оккупированных территориях Украины семинары и "молодежные форумы", при поддержке "Росмолодежи" - оккупационной структуры, которая занимается децентрализацией так называемых молодежных движений, большинство которых мимикрируют под волонтерские.

  • 31 июля сообщалось. что российские захватчики планируют легализовать преступления на временно оккупированных территориях, если они были направлены на защиту интересов России или субъектов.
  • Россияне на временно оккупированных территориях Украины пытаются побуждать жителей получить паспорт России, предлагая им финансовое вознаграждение.
Украина
Россия
оккупированные территории
пропаганда
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