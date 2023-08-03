Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Согласно сообщению, враг испытывает нехватку пилотов.

"Да, с августа курсанты летных училищ РФ проводят практические стрельбы из вертолетов неуправляемыми ракетами по общинам Сумской области. При этом в связи с низким профессиональным уровнем часть ракет попала по объектам на территории страны-агрессора", - отметили в ЦНС.

"Фактически оккупанты готовят вчерашних подростков к войне против Украины и заставляют их тренироваться на мирном населении, намеренно предоставляя им неуправляемые ракеты", - добавили там.