Россияне привлекли к войне против Украины курсантов летных училищ, – ЦНС
Оккупанты привлекли к войне против Украины курсантов летных училищ РФ. Им дали задание обстреливать приграничные территории Сумской области
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
Согласно сообщению, враг испытывает нехватку пилотов.
"Да, с августа курсанты летных училищ РФ проводят практические стрельбы из вертолетов неуправляемыми ракетами по общинам Сумской области. При этом в связи с низким профессиональным уровнем часть ракет попала по объектам на территории страны-агрессора", - отметили в ЦНС.
"Фактически оккупанты готовят вчерашних подростков к войне против Украины и заставляют их тренироваться на мирном населении, намеренно предоставляя им неуправляемые ракеты", - добавили там.
- В июне генерал Сергей Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться . "Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумщины, особенно не выбирая методы. Россияне ведут огонь из РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами", - отметил он.
- 10 июля власти Сумской области после консультаций с военными приняли решение об эвакуации людей из пятикилометровой зоны от государственной границы Украины .
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