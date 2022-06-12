Политик поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Российские оккупанты стремятся, чтобы как можно больше людей вернулись в Мариуполь. Россияне понимают, что они в сложной ситуации и Вооруженные силы Украины могут их выбить из города. Поэтому захватчики пытаются сформировать максимально большой живой щит, чтобы в случае контрнаступления ВСУ прикрываться гражданскими", - отметил Забавин.

Депутат добавил, что россияне никак не заботятся о жизни горожан в оккупации, а только раздают российскую символику.

"Россияне обещали выплачивать пенсии, но никаких пенсий сейчас нет. Они лишь формируют какие-то списки. Оставшиеся в оккупации люди это видят и говорят правду. Вместо обещанного жилья людям россияне перекрасили в свой триколор стелу на въезде в Мариуполь. Вместо работы и социальных выплат россияне на улице раздают флаги РФ", - заметил Дмитрий Забавин.

7 июня рашистские захватчики демонтировали стелу "Мариуполь" на въезде в город. Ранее российские вандалы уже изуродовали указатель надписями – названиями незаконных вооруженных формирований.

Военная разведка министерства обороны Великобритании информирует, что во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры, единичные случаи регистрируют с мая.

11 июня советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты переименовали площадь Свободы и мира в Ленина, а также вывесили российский флаг.

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