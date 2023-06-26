Об этом в эфире Эспрессо заявила депутат Херсонского городского совета Оксана Погомий.

"Инфекционная больница на правом берегу Днепра готова принимать людей. Что касается левого берега - я стопроцентно знаю, что там прививают от гепатита A и холеры. Россияне привезли там в один из поселков передвижной крематорий и сжигают просто погибших людей без идентификации. Там страшная ситуация. На правом берегу пока все хорошо", – рассказала она.