Россияне привезли в один из поселков на левобережье Херсонщины передвижной крематорий, - депутат Херсонского горсовета
Российские оккупанты привезли на левый берег Днепра в Херсонской области передвижной крематорий, чтобы сжигать тела людей, погибших после подрыва Каховской ГЭС
Об этом в эфире Эспрессо заявила депутат Херсонского городского совета Оксана Погомий.
"Инфекционная больница на правом берегу Днепра готова принимать людей. Что касается левого берега - я стопроцентно знаю, что там прививают от гепатита A и холеры. Россияне привезли там в один из поселков передвижной крематорий и сжигают просто погибших людей без идентификации. Там страшная ситуация. На правом берегу пока все хорошо", – рассказала она.
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- В ЦНС рассказали, что во временно оккупированных Олешках на левобережье Херсонщины могло погибнуть по меньшей мере 500 человек в результате подрыва Каховской ГЭС.
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