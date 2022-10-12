Об этом сообщает Центр национального сопротивления .

Центр заявляет, что, по данным подполья, иранцы базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладовцы (Херсонская область) и Джанкой (Крым). Они учат россиян пользоваться дронами-камикадзе и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в частности, удары по Николаеву и Одессе.

Центр отмечает, что инструкторы базируются в помещениях, которые россияне захватили во время оккупации. Также оккупанты размещают свою военную технику и личный состав на территории школ и больниц, используя детей и пациентов как живой щит.

Центр национального сопротивления отмечает, что в Иране официально отрицают поставки РФ беспилотников, которые она активно использует для атак на Украину.

Ранее украинская разведка сообщала , что Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид".

12 октября украинская ПВО сбила девять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 над Николаевщиной

Аналитик Defense Express Сергей Згурец сообщил , что эффективность работы украинских военных против иранских дронов постепенно растет.

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