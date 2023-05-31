Об этом информирует Центр нацсопротивления.

"На временно оккупированные территории Запорожской области прибыла группа боевиков "отряда милиции особого назначения" (ОМОН) из республики Дагестан, РФ", - пишет ведомство.

Рашисты планируют использовать их для создания собственного подразделения "ОМОН" на временно оккупированной территории Запорожской. Враг надеется таким образом преодолеть партизанское движение.

"Однако эти меры не помогут им", - пишут в Сопротивлении и напоминают, что все оккупанты и коллаборанты понесут ответственность за участие в войне против Украины.

Чтобы ускорить наказание для рашистов и освобождения нашей земли, жителей временно оккупированных территорий просят сообщать о перемещении и расположении войск РФ на сайте .

Что известно о партизанах на ВОТ

12 мая мэр Иван Федоров в эфире Эспрессо рассказал, что во временно оккупированном Мелитополе коллаборанты инсценируют нападения на себя, обвиняя в них партизан.

17 мая во временно оккупированном Мелитополе россияне поставили видеокамеры, чтобы бороться с украинскими партизанами.

Россияне продолжают размещать личный состав в школах на временно оккупированных территориях Украины. Один из таких тайников нашли партизаны в Донецкой области.

На временно оккупированных россиянами территориях Луганщины партизаны подрывают железнодорожные пути и распространяют агитационные материалы.