Россияне привезли дагестанский ОМОН для борьбы с запорожскими партизанами
Рашисты завезли во временно оккупированную Запорожскую область дагестанский отряд милиции особого назначения для борьбы с партизанами
Об этом информирует Центр нацсопротивления.
"На временно оккупированные территории Запорожской области прибыла группа боевиков "отряда милиции особого назначения" (ОМОН) из республики Дагестан, РФ", - пишет ведомство.
Рашисты планируют использовать их для создания собственного подразделения "ОМОН" на временно оккупированной территории Запорожской. Враг надеется таким образом преодолеть партизанское движение.
"Однако эти меры не помогут им", - пишут в Сопротивлении и напоминают, что все оккупанты и коллаборанты понесут ответственность за участие в войне против Украины.
Чтобы ускорить наказание для рашистов и освобождения нашей земли, жителей временно оккупированных территорий просят сообщать о перемещении и расположении войск РФ на сайте .
Что известно о партизанах на ВОТ
12 мая мэр Иван Федоров в эфире Эспрессо рассказал, что во временно оккупированном Мелитополе коллаборанты инсценируют нападения на себя, обвиняя в них партизан.
17 мая во временно оккупированном Мелитополе россияне поставили видеокамеры, чтобы бороться с украинскими партизанами.
Россияне продолжают размещать личный состав в школах на временно оккупированных территориях Украины. Один из таких тайников нашли партизаны в Донецкой области.
На временно оккупированных россиянами территориях Луганщины партизаны подрывают железнодорожные пути и распространяют агитационные материалы.
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