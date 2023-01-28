Россияне привезли 800 силовиков в Запорожскую область, - Федоров

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что захватчики в дальнейшем внедряют модель полицейского государства на временно оккупированных территориях: так, россияне отчитались в СМИ о прибытии 800 силовиков из Ростовской области и Краснодарского края.

"Заезжих полицейских собираются возить на работу в Токмак, Пологи и Васильевку, а на ночь забирать в более безопасное место – боятся партизан", - подчеркнул он.

Также Иван Федоров отметил, что оккупанты стали больше похищать людей и держать их в плену.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал , что Кремле издали приказ о создании на временно оккупированных территориях 28 тюрем, из них 2 – исправительные колонии, также колония-поселение.

Также он сообщил, что российские террористы активно зомбируют украинских детей на временно оккупированных территориях Запорожской области.

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