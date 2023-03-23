Россияне прицельно обстреляли энергетиков, восстанавливавших высоковольтную линию в Харьковской области
Днем 22 марта сотрудники Харьковоблэнерго попали под артиллерийский обстрел российских окупантов во время выполнения ремонтных работ в Волчанске
Об этом пишет KHARKIV Today .
"Мы считаем, что российские войска целили именно по ремонтной бригаде, ведь обстрел начался тогда, когда мы приступили к работе. Здесь 6 км до границы, и нам нужно восстановить высоковольтную линию 110 кВ, которая питает часть Волчанской общины. Враг делает все, чтобы не дать нам это сделать", - рассказал начальник Харьковского высоковольтного района электрических сетей Александр Ганус.
Энергетики успели скрыться, поэтому в результате обстрелов не пострадали.
- 13 марта в Херсонской области под обстрел попала бригада энергетиков , пострадал один человек.
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