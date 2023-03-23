Об этом пишет KHARKIV Today .

"Мы считаем, что российские войска целили именно по ремонтной бригаде, ведь обстрел начался тогда, когда мы приступили к работе. Здесь 6 км до границы, и нам нужно восстановить высоковольтную линию 110 кВ, которая питает часть Волчанской общины. Враг делает все, чтобы не дать нам это сделать", - рассказал начальник Харьковского высоковольтного района электрических сетей Александр Ганус.

Энергетики успели скрыться, поэтому в результате обстрелов не пострадали.