Россияне пришли к выводу - не отдавать Херсон без боя, - военный эксперт Черник

Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Петр Черник.

"Стратегически изменилась только одна важная деталь, они пришли к выводу не отдавать Херсон без боя. Мы говорили о том, что Херсонщине складываются предпосылки для взвешенных контрнаступательных действий по освобождению правого берега Днепра. Противник осознал эту стратегическую оперативную реальность и насыщает правый берег" – отметил он.

По его мнению, успех таких действий россиян – дискуссионный вопрос.

"Мы нащупали болевую точку - понижение его логистического обеспечения. Удары по Антоновскому мосту и по другим мостам, а также по понтонам являются очень хорошим инструментом для того, чтобы группировка войск не имела нормального обеспечения. В первую очередь, воюет человек - он нуждается в питании. питьевой воды и медикаментов. Эти логистические цепочки мы научились избивать", - добавил Черник.

По словам эксперта, из-за этой группировки кафиров обязательно будет истощена.

"Когда дойдет до великой битвы - спрогнозировать невозможно. Это может быть через несколько дней или недель. Самые тяжелые битвы впереди", - подытожил он.