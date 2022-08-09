Россияне пришли к выводу - не отдавать Херсон без боя, - военный эксперт Черник
Армия РФ насыщает правый берег Днепра в Херсонской области своими силами, готовясь к битве
Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Петр Черник.
"Стратегически изменилась только одна важная деталь, они пришли к выводу не отдавать Херсон без боя. Мы говорили о том, что Херсонщине складываются предпосылки для взвешенных контрнаступательных действий по освобождению правого берега Днепра. Противник осознал эту стратегическую оперативную реальность и насыщает правый берег" – отметил он.
По его мнению, успех таких действий россиян – дискуссионный вопрос.
"Мы нащупали болевую точку - понижение его логистического обеспечения. Удары по Антоновскому мосту и по другим мостам, а также по понтонам являются очень хорошим инструментом для того, чтобы группировка войск не имела нормального обеспечения. В первую очередь, воюет человек - он нуждается в питании. питьевой воды и медикаментов. Эти логистические цепочки мы научились избивать", - добавил Черник.
По словам эксперта, из-за этой группировки кафиров обязательно будет истощена.
"Когда дойдет до великой битвы - спрогнозировать невозможно. Это может быть через несколько дней или недель. Самые тяжелые битвы впереди", - подытожил он.
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