Россияне принудительно вывезли жителей Бахмута в Ростов, - ЦНС

Об этом говорится на сайте Центра национального сопротивления.

Россияне провели "эвакуацию" 30 жителей пригорода Бахмута в Донецкой области. Людей отправили в российский город Ростов.

"Жителей принудительно вывезли в фильтрационные лагеря, где только дальше определится их судьба. Причиной вывоза являются будто гуманные намерения оградить людей от боевых действий, но подчеркиваем, что их вывезли на фильтрацию", - сообщили в ЦНС.

В Центре также отметили, что армия РФ целенаправленно обстреливает Олешки и Новую Каховку, Херсонскую область. Это делается "чтобы аналогично иметь основания для принудительной эвакуации местных в фильтрационные лагеря и последующего задержания или расселения в отдаленных регионах РФ".

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил , что захватчики незаконно вывозят медработников из Донецка в Мариуполь.

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