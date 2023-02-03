Россияне принудительно вывезли из Украины более 14 тысяч детей, - представитель США в ОБСЕ
Оккупанты принудительно перевезли в Россию более 14 тыс. детей с захваченных территорий Украины
Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил постоянный представитель США при этой организации Майкл Карпентер, передает Укринформ.
По его словам, агрессивная война России продолжает приносить боль и страдания уязвимым слоям населения Украины, в частности детям.
"По сообщениям, кремлевские марионеточные власти принудительно депортировали или иным образом переместили в Россию более 14 тыс. детей", - подчеркнул Карпентер.
Посол вспомнил, как "губернатор" Севастополя заявлял, что власти Кремля выделили почти $100 тыс. на строительство в оккупированном Крыму объектов для размещения более 400 вывезенных детей. Также на российском сайте "Усыновление в Московской области" опубликованы фотографии 14 детей, вывезенных из Херсона.
"Власть РФ, прежде всего, стремится ликвидировать все проявления украинской национальной идентичности и превратить всех украинцев в лояльных подданных российской империи", - подчеркнул Карпентер.
Он также добавил, что США продолжат сотрудничать с международными партнерами и Украиной, чтобы привлечь к ответственности лица, совершившие преступления на украинских территориях.
- 18 января украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил в эфире Еспресо, что РФ увезла десятки тысяч детей из Украины и не дает информацию о них.
- 27 января в СМИ появилась информация, что не менее 14 детей-сирот захватчики принудительно вывезли из Херсона в детдом "Елочка" в Крыму, известное жестоким обращением с детьми.
- 30 января Лубинец обсудил с представителем Совета Европы проблему депортации в РФ украинских детей.
- В тот же день Генштаб сообщал, что на временно оккупированной части Херсона, в Каховском районе, россияне запрещают детям учиться онлайн по украинской программе и угрожают принудительно вывозить их на "обучение" в Крым и РФ.
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