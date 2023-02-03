Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил постоянный представитель США при этой организации Майкл Карпентер, передает Укринформ.

По его словам, агрессивная война России продолжает приносить боль и страдания уязвимым слоям населения Украины, в частности детям.

"По сообщениям, кремлевские марионеточные власти принудительно депортировали или иным образом переместили в Россию более 14 тыс. детей", - подчеркнул Карпентер.

Посол вспомнил, как "губернатор" Севастополя заявлял, что власти Кремля выделили почти $100 тыс. на строительство в оккупированном Крыму объектов для размещения более 400 вывезенных детей. Также на российском сайте "Усыновление в Московской области" опубликованы фотографии 14 детей, вывезенных из Херсона.

"Власть РФ, прежде всего, стремится ликвидировать все проявления украинской национальной идентичности и превратить всех украинцев в лояльных подданных российской империи", - подчеркнул Карпентер.

Он также добавил, что США продолжат сотрудничать с международными партнерами и Украиной, чтобы привлечь к ответственности лица, совершившие преступления на украинских территориях.