Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .

Он отметил, что во избежание всеобщей мобилизации и негативных настроений в РФ оккупанты накапливают боевую силу нетрадиционными способами.

"Принудительная мобилизация продолжается, к примеру, на Старобельщине. Мужчины прячутся, некоторые пытаются под любым предлогом уехать, но "билеты" на фронт местное население получает", - отметил Сергей Гайдай.

По его словам, большинство мужчин на Луганщине было уверено, что силой их не "мобилизуют".

"Но они имеют дело с россиянами, где не спрашивают о желании и не смотрят на состояние здоровья - им нужна только живая сила", - подчеркнул глава ОВА.

7 июля писали, что в Луганской области россияне "мобилизуют" жителей Северодонецка и Лисичанска, чтобы преодолеть сопротивление ВСУ.

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