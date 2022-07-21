Россияне принудительно "мобилизуют" жителей Луганщины: мужчины уезжают или прячутся
В Старобельском районе Луганщины россияне принудительно "мобилизуют" мужчин, поэтому те прячутся или уезжают под любым предлогом
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .
Он отметил, что во избежание всеобщей мобилизации и негативных настроений в РФ оккупанты накапливают боевую силу нетрадиционными способами.
"Принудительная мобилизация продолжается, к примеру, на Старобельщине. Мужчины прячутся, некоторые пытаются под любым предлогом уехать, но "билеты" на фронт местное население получает", - отметил Сергей Гайдай.
По его словам, большинство мужчин на Луганщине было уверено, что силой их не "мобилизуют".
"Но они имеют дело с россиянами, где не спрашивают о желании и не смотрят на состояние здоровья - им нужна только живая сила", - подчеркнул глава ОВА.
- 7 июля писали, что в Луганской области россияне "мобилизуют" жителей Северодонецка и Лисичанска, чтобы преодолеть сопротивление ВСУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.8
Покупка 35.8Продажа 36.83
-
EUR
Покупка 36.08Продажа 37.33
- Актуальное
- Важное