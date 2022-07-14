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Россияне принудительно депортировали 260 тыс. детей с оккупированных территорий Украины, - Блинкен

14 июля, 2022 четверг
03:44
Украина

Россия депортировала от 900 000 до 1,6 миллиона украинских граждан из оккупированных Россией регионов Украины. Среди них 260 тысяч детей. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

Сообщает The Washington Post.

По словам Блинкена, среди принудительно депортировали 260 тысяч детей, некоторые из них были разведены со своими семьями и оказались в изолированных регионах на дальнем востоке России. Согласно заявлению, российские войска забрали тысячи детей из детских домов в Украине и передали их на усыновление в России.

Отчеты The Washington Post в марте свидетельствовали, что украинских гражданских депортировали. Некоторых вывезли в Таганрог. Оттуда их отправляли поездами в города и селения России.

В конце июня вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что 1,2 миллиона украинцев были принудительно депортированы в Россию, в том числе 240 тысяч детей. Две тысячи детей остались сиротами. Глава Центра управления национальной обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что в Россию переехало 2 миллиона 359 тысяч украинских "беженцев", в том числе 371,925 ребенка.

На прошлой неделе заместитель главы миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кортни Остриан заявила в своей речи, что с обеих сторон украинско-российской границы обнаружено 18 "фильтрационных лагерей". Москва, как сообщается, хранила биометрические и личные данные гражданских лиц и обыскивала их. Отмечают, что некоторые украинцы заставляли подписать соглашения о пребывании в России.

Издание, ссылаясь на слова жителей Литвы, Эстонии и Латвии, говорит, что история повторяется. С 1941 по 1952 годы из стран Балтии в Россию было депортировано полмиллиона человек. Цель выселений была преимущественно политическая, направленная на очищение края от антисоветских сил. Среди первой группы людей были мужчины балтийской элиты, включая педагогов, писателей, юристов и других профессионалов вместе с семьями. Позже во время операции "Прибой", женщин и детей депортировали и отправляли на фермы работать. Многое погибло в пути.

  • 13 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Россия должна срочно прекратить так называемую "фильтрацию" украинских граждан.

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