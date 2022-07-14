Сообщает The Washington Post.

По словам Блинкена, среди принудительно депортировали 260 тысяч детей, некоторые из них были разведены со своими семьями и оказались в изолированных регионах на дальнем востоке России. Согласно заявлению, российские войска забрали тысячи детей из детских домов в Украине и передали их на усыновление в России.

Отчеты The Washington Post в марте свидетельствовали, что украинских гражданских депортировали. Некоторых вывезли в Таганрог. Оттуда их отправляли поездами в города и селения России.

В конце июня вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что 1,2 миллиона украинцев были принудительно депортированы в Россию, в том числе 240 тысяч детей. Две тысячи детей остались сиротами. Глава Центра управления национальной обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что в Россию переехало 2 миллиона 359 тысяч украинских "беженцев", в том числе 371,925 ребенка.

На прошлой неделе заместитель главы миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кортни Остриан заявила в своей речи, что с обеих сторон украинско-российской границы обнаружено 18 "фильтрационных лагерей". Москва, как сообщается, хранила биометрические и личные данные гражданских лиц и обыскивала их. Отмечают, что некоторые украинцы заставляли подписать соглашения о пребывании в России.

Издание, ссылаясь на слова жителей Литвы, Эстонии и Латвии, говорит, что история повторяется. С 1941 по 1952 годы из стран Балтии в Россию было депортировано полмиллиона человек. Цель выселений была преимущественно политическая, направленная на очищение края от антисоветских сил. Среди первой группы людей были мужчины балтийской элиты, включая педагогов, писателей, юристов и других профессионалов вместе с семьями. Позже во время операции "Прибой", женщин и детей депортировали и отправляли на фермы работать. Многое погибло в пути.

13 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Россия должна срочно прекратить так называемую "фильтрацию" украинских граждан.

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