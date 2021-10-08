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Россияне применили запрещенное вооружение, тяжело ранив бойца ООС

8 октября, 2021 пятница
18:59
война с Россией

В пятницу, 8 октября, по состоянию на 17:00 вооруженные формирования РФ в районе Операции объединенных сил 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Золотого-4 оккупанты обстреляли украинские позиции, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Троицкого захватчики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Майорска россияне били из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки российские войска вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Крымского враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Причепиловки противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военного госпитализированного, состояние его здоровья тяжелое.

Украинские военные ответили оккупантам огнем.


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