Россияне применили запрещенное вооружение, тяжело ранив бойца ООС

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.



Вблизи Золотого-4 оккупанты обстреляли украинские позиции, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.



Вблизи Троицкого захватчики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Неподалеку Майорска россияне били из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.



В направлении Красногоровки российские войска вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



В районе Крымского враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Вблизи Причепиловки противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.



В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военного госпитализированного, состояние его здоровья тяжелое.



Украинские военные ответили оккупантам огнем.