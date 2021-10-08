Россияне применили запрещенное вооружение, тяжело ранив бойца ООС
В пятницу, 8 октября, по состоянию на 17:00 вооруженные формирования РФ в районе Операции объединенных сил 6 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Золотого-4 оккупанты обстреляли украинские позиции, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вблизи Троицкого захватчики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Майорска россияне били из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Красногоровки российские войска вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе Крымского враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Причепиловки противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военного госпитализированного, состояние его здоровья тяжелое.
Украинские военные ответили оккупантам огнем.
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