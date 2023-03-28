Об этом в утренней сводке 28 марта отчитывается Генштаб ВСУ.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям, за прошедшие сутки, подразделения Сил обороны Украины отразили 62 атаки противника на указанных направлениях.

Силы обороны сбили 5 дронов, поразили артподразделение на огневой позиции и склад боеприпасов

Авиация Сил обороны за 27 марта нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава окупантов, а также один - по зенитно-ракетному комплексу.

Также украинские воины сбили 5 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, а также район сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и еще две важные цели россиян.

Россия нанесла 24 авиационных и 12 ракетных ударов по Украине в сутки

В течение 27 марта противник нанес 24 авиационных и 12 ракетных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, применяет тактику террора против мирных граждан нашего государства. 27 марта, в результате ракетного удара по инфраструктуре города Славянск Донецкой области, пострадали гражданские люди, есть погибшие. Повреждены многоэтажные и частные дома.

В Херсонской области, в Бериславе, от авиационного удара противника пострадал гражданский объект.

Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На территории Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы по районам населенных пунктов Блешня Черниговской области; Барановка, Толстодубово, Студенок, Голышевское, Стукаловка, Волфино, Турья, Майское, Мезеновка и Поповка Сумской области, а также районов населенных пунктов в Харьковской области - Тимофеевка, Красное, Устиновка и Черное.

На Купянском и Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Кременная, Кузьмино, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестовое.

Россияне совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Дворичная, Западное, Купянск Харьковской области; Стельмаховка, Новоселовское, Невское и Белогоровка – Луганской, а также Терны, Северск, Спорное и Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают украинские защитники, а также в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское и Озаряновка.

Обстрелял Васюковку, Григоровку, Миньковку, Орехово-Василовку, Новомарково, Бахмут, Предтечино, Курдюмовку, Озаряновку, Дружбу и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка.

Враг применил аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка.

Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение минувших суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Совершил обстрелы населенных пунктов Вольное Поле, Новоселка, Новополье Донецкой области; Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Новоданиловка Запорожской области и Херсон, Казацкое и Антоновка.

В некоторые населенные пункты Донетчины и Херсонщины оккупанты блокируют проезд для граждан без местной регистрации

Российские захватчики продолжают усиливать режимные меры на временно оккупированных территориях. В последнее время наблюдается тенденция, когда вводится ограничение свободного передвижения граждан Украины между населенными пунктами.

В частности, в Горловском районе Донецкой области, а также в Каховском районе Херсонской области, в отдельные населенные пункты невозможно попасть без местной регистрации.