Россияне применили на Запорожье химические боеприпасы
Российская оккупационная армия 6 августа применила в районе Новоданиловки Запорожской области запрещенные химические боеприпасы
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.
"Враг, в нарушение всех Конвенций, продолжает использовать химические боеприпасы. За прошедшие сутки противник в районе н.п. Новоданиловка совершил 2 артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (вероятно, хлорпикрин)", - написал он.
По его данным, в результате этого обстрела люди не пострадали.
Хлорпикрин раздражает слизистые оболочки. Он вызывает слезотечение, смыкание век, бронхит и отек легких. У человека начинаются сильные неконтролируемые конвульсии мышц диафрагмы. Его запрещено использовать в военных целях согласно Конвенции о запрещении химического оружия.
- 27 февраля 2023 года страны G7 заявили, что любое использование Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия. Россияне продолжают применять химическое оружие. Так, в марте враг на Донецком направлении сбросил с беспилотных летательных аппаратов взрывчатку с хлорпикрином.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.87
Покупка 36.87Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 40.7Продажа 41.72
- Актуальное
- Важное