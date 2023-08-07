Россияне применили на Запорожье химические боеприпасы

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

"Враг, в нарушение всех Конвенций, продолжает использовать химические боеприпасы. За прошедшие сутки противник в районе н.п. Новоданиловка совершил 2 артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (вероятно, хлорпикрин)", - написал он.

По его данным, в результате этого обстрела люди не пострадали.

Хлорпикрин раздражает слизистые оболочки. Он вызывает слезотечение, смыкание век, бронхит и отек легких. У человека начинаются сильные неконтролируемые конвульсии мышц диафрагмы. Его запрещено использовать в военных целях согласно Конвенции о запрещении химического оружия.