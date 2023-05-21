Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Я считаю, что геноцид украинцев длится уже более 100 лет. Россияне готовы приложить максимум усилий, чтобы уничтожить все, что связано с украинцами и Украиной. Украина для россиян является недогосударством, а украинцы - такие же, как и они. Поэтому россияне будут делать все, чтобы Украины не существовали. И делали они это очень давно", - подчеркнул Кулик.

Историк объяснил, что россияне систематически уничтожали украинцев только за их национальную идентичность.

"Чтобы понять, какими именно методами россияне уничтожали украинцев, стоит обратиться к архивам. 8 лет назад, в государственном архиве Сумской области был найден акт о смерти 19-летнего колхозника Андрея Остапенко. Акт датированный маем 1933 года, во время Голодомора. Так вот, в графе о причине смерти было указано не истощение и голод, а стояло одно короткое слово украинец. Вот именно такие примеры, как россияне пытаются уничтожать нашу нацию", - добавил он.