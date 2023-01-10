Об этом информирует в Медиацентре и.о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков .

"По состоянию на сегодняшний день ЗАЭС превратилась фактически из производителя электричества в потребителя. Это все происходит вследствие оккупации ЗАЭС рашистскими захватчиками. Все 6 энергоблоков находятся в остановленном состоянии. Но Запорожская АЭС получает электричество из энергосистемы Украины. Электроэнергия нужна для того, чтобы работали системы безопасности, в том числе те, которые обеспечивают остаточный отвод тепла от ядерного топлива", - говорит Кориков.

Глава Госатомрегулирования рассказал, что рашисты фактически превратили Запорожскую АЭС в военную и ремонтную базу, где чинят техники: "Эти действия абсолютно неприемлемы".

Также российские оккупанты пытаются назначить фейковую эксплуатационную организацию, которая не признана ни одной страной.

Рашисты продолжают попытки подключить Запорожскую атомную электростанцию к российской энергосистеме.

"Можно ли присоединить Запорожскую АЭС к энергосистеме России? Мы уже видели эти попытки, они неудачны и завершились ничем. Поэтому мы убеждены, что все дальнейшие попытки оккупантов фактически украсть Запорожскую АЭС и электричество, которое оно может производить, тоже ни к чему не приведут". К тому же международные организации - МАГАТЭ и ООН - в своих резолюциях неоднократно констатируют, что Запорожская АЭС - это украинская собственность, и электричество, которое оно производит и может производить, также украинское", - добавил Кориков.

Напомним, кафиры угрожают уволить работников ЗАЭС, которые до 1 января не подпишут договор с Росатомом.

23 декабря 2022 года глава МАГАТЭ провел в Москве очередной раунд переговоров по демилитаризации ЗАЭС.

26 декабря 2022 года глава Офиса президента подчеркнул , что в Украине одной из главных задач является введение санкций против Росатома.

27 декабря 2022 года министр энергетики Украины заявил , что Россия на Запорожской АЭС планирует заменить военных на Росгвардию, выдав эту ротацию за "демилитаризацию".

В результате повреждений от обстрелов вечером 29 декабря 2022 года была отключена резервная линия питания Запорожской АЭС.

По состоянию на 4 января, российские захватчики продолжают свозить свой персонал на Запорожскую атомную электростанцию.

7 января по данным Генштаба ВСУ, около 3 тыс. работников ЗАЭС получили "российские паспорта" из-за давления захватчиков.

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