Россияне превратили "вышки Бойко" в военные базы с ПВО и радиолокацией, - Братчук
Россияне превратили буровые платформы в воинские части, где разместили ПВО и гарнизоны
Об этом в эфире нацмарафона сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
По его словам, платформы использовались, в том числе, и для блокировки Одесского порта.
"Речь идет не именно о вышках, а о соответствующих платформах, которые были украдены у Украины в 2014 году и были превращены в такие военные базы, потому что там были ПВО, гарнизонный состав и, конечно, радиолокационная разведка, что помогало россиянам создать ворота для полноценного. блокирование Одесского порта в частности и контроль над частью Черного моря", - отметил Сергей Братчук.
- Удар по захваченным Россией буровым установкам "Черноморнефтегаза" или так называемым "вышкам Бойко", расположенным в Черном море, украинские вооруженные силы нанесли 20 июня. Такое заявление сделал оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов.
- Военный эксперт Сергей Згурец предполагал , что на "вышках Бойко" могли быть расположены радиотехнические средства разведки, что, вероятно, послужило причиной удара по этим объектам.
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