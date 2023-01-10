Россияне превратили Северодонецк в средневековый город, - глава ВГА Стрюк

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Ситуация в городе достаточно сложная. Северодонецк фактически находится без отопления. Электроэнергия присутствует частично в городе. Этих мощностей хватает только на освещение части города. В целом у большинства горожан условия пребывания подобны средневековым", - рассказал Стрюк.

Глава Северодонецкой ВГА также добавил, что выехать из города очень сложно

"В городе продолжает оставаться более 7-8 тыс. человек. Есть единичные попытки уехать из Северодонецка. Однако сделать это достаточно сложно. Единственный путь выехать из оккупированного россиянами города проходит только через Российскую Федерацию и страны Балтии", - добавил он.

17 декабря Луганская ОВА сообщила Российские захватчики в Луганской области грабят предприятие "Азот" в Северодонецке, в частности демонтируют его оборудование и вывозят в РФ

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