Россияне превратили Северодонецк в средневековый город, - глава ВГА Стрюк
Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк сообщил, что люди в городе живут в сложных условиях: без отопления и частично без электроэнергии
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Ситуация в городе достаточно сложная. Северодонецк фактически находится без отопления. Электроэнергия присутствует частично в городе. Этих мощностей хватает только на освещение части города. В целом у большинства горожан условия пребывания подобны средневековым", - рассказал Стрюк.
Глава Северодонецкой ВГА также добавил, что выехать из города очень сложно
"В городе продолжает оставаться более 7-8 тыс. человек. Есть единичные попытки уехать из Северодонецка. Однако сделать это достаточно сложно. Единственный путь выехать из оккупированного россиянами города проходит только через Российскую Федерацию и страны Балтии", - добавил он.
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