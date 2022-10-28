Россияне превратили Мариуполь в город безымянных могил, - омбудсмен Лубинец
Уполномоченный по правам человека рассказал о массовых захоронениях мирных жителей в почти уничтоженном и оккупированном россиянами украинском Мариуполе
Об этом информирует уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец .
"Братская могила на Старокрымском кладбище продолжает увеличиваться. Сначала оккупанты там хоронили людей, которых безжалостно убили массированными обстрелами, а ныне количество могил увеличивается из-за смерти пожилых людей, которые не смогли уехать из города", - пишет Лубинец.
Сообщается, что у этих захоронений нет фамилий, только номера. Также неизвестно количество тел в одной могиле.
Лубинец добавил, что алгоритма поиска родственниками погибшего тоже нет.
"Убийцы уничтожают следы собственных преступлений, и никогда не фиксируют их. Однако после освобождения Мариуполя нашими воинами, мы сможем оценить масштабы преступных деяний россиян, и будем идентифицировать и с уважением хоронить погибших мариупольцев. И виновные за эти военные преступления понесут самые суровые" , – подчеркнул омбудсмен.
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