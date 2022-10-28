Об этом информирует уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец .

"Братская могила на Старокрымском кладбище продолжает увеличиваться. Сначала оккупанты там хоронили людей, которых безжалостно убили массированными обстрелами, а ныне количество могил увеличивается из-за смерти пожилых людей, которые не смогли уехать из города", - пишет Лубинец.

Сообщается, что у этих захоронений нет фамилий, только номера. Также неизвестно количество тел в одной могиле.

Лубинец добавил, что алгоритма поиска родственниками погибшего тоже нет.

"Убийцы уничтожают следы собственных преступлений, и никогда не фиксируют их. Однако после освобождения Мариуполя нашими воинами, мы сможем оценить масштабы преступных деяний россиян, и будем идентифицировать и с уважением хоронить погибших мариупольцев. И виновные за эти военные преступления понесут самые суровые" , – подчеркнул омбудсмен.

11 июля Андрющенко сообщил , что Мариуполь после дождя превратился в "Венецию из нечистот", дома могут обрушиться из-за вымывания фундаментов.

10 июля глава центральной районной администрации в Мариупольском горсовете Владимир Могильный сообщил в эфире Эспрессо, что кафиры заставляют мариупольцев подписывать документы, по которым вина за гибель гражданского населения лежит на Вооруженных силах Украины.

Во временно оккупированном поселке Старый Крым под Мариуполем обнаружили новые места массовых захоронений, по сравнению с маем количество увеличилось вдвое.

В июле в оккупированном Мариуполе, в районе кладбища Некрополь, россияне эксгумировали остатки массового захоронения.

Детская омбудсменка РФ Мария Львова-Белова виновата в похищении большого количества украинских детей – из Мариуполя она вывезла более 1300 детей.

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