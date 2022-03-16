Россияне превратили ЧАЭС в военную базу, - Энергоатом

Как сообщает Энергоатом, 21-ые сутки персонал Чернобыльской АЭС без смены работает на площадке станции, обеспечивая ядерную и радиационную безопасность всех элементов и систем станции, передает "Еспресо. TV ".

"103 специалиста заботятся о безопасности не только станции, но и всего мира, как никто понимая последствия возможной ядерной катастрофы. Рашисты выразили полное пренебрежение безопасностью, фактически превратив ядерный объект в военную базу", - пишут в Энергоатоме.

На сегодня, 16 марта, радиационный фон на ЧАЭС и вокруг нее не изменился и находится в пределах допустимых норм.

Российские кафиры пока не вмешиваются в производственный процесс. Коммуникация между ними и персоналом станции практически отсутствует. С самого начала увлечения работники откровенно выразили свое негативное отношение к ним.

Персонал ЧАЭС питается своими продуктами из предварительных запасов. Еду и продукты от кафиров персонал не принимает.

На предложение измениться или освободить станцию украинские атомщики ответили отказом – понимая, что они подвергнут риску своих коллег, которые в таком случае должны стать добровольными заложниками оккупантов. Также если персонал покинет станцию, российские захватчики могут вместо них завезти новый персонал из Росатома.

Напомним , на Запорожской АЭС войска РФ продолжают взрывать мины и снаряды, - Энергоатом

Энергоатом призвал мировое сообщество остановить ядерный терроризм Путина.

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