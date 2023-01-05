Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко в эфире Еспресо.

"Фактически на сегодняшний день россияне превращают порт в военно-логистическую базу. Пока мы видим его гражданское использование. Несистемно начали заходить суда класса "река - море" большого оснащения, очень заилены вход в порт и канал, ведущий в Мариуполь", – подчеркнул он.

Также россияне завозят стройматериалы, частично используемые для ремонтных работ, строительства оборонительных сооружений. Кроме того, оккупанты привезли много морских контейнеров, но их содержимое неизвестно.

"Россияне начали распределять причалы на гражданские и военные. Для этого не нужно особой подготовки. Они намерены размещать там с весны военные катера", - заметил советник мэра.

Петр Андрющенко добавил, что захватчики также уволили почти всех работников. Часть отправили в Крым, и они пропали. Вместо украинских работников завезли россиян и фактически закрыли доступ к территории порта.

2 января советник мэра Мариуполя писал, что под город РФ перебросила недавно мобилизованных россиян и старые танки.

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