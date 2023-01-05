Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне превращают порт Мариуполя в военно-логистическую базу, - советник мэра
Эксклюзив

Россияне превращают порт Мариуполя в военно-логистическую базу, - советник мэра

5 января, 2023 четверг
09:13
война с Россией

Оккупанты уволили почти всех работников порта Мариуполя и превращают его в военно-логистическую базу

Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко в эфире Еспресо.

"Фактически на сегодняшний день россияне превращают порт в военно-логистическую базу. Пока мы видим его гражданское использование. Несистемно начали заходить суда класса "река - море" большого оснащения, очень заилены вход в порт и канал, ведущий в Мариуполь", – подчеркнул он.

Также россияне завозят стройматериалы, частично используемые для ремонтных работ, строительства оборонительных сооружений. Кроме того, оккупанты привезли много морских контейнеров, но их содержимое неизвестно.

"Россияне начали распределять причалы на гражданские и военные. Для этого не нужно особой подготовки. Они намерены размещать там с весны военные катера", - заметил советник мэра.

Петр Андрющенко добавил, что захватчики также уволили почти всех работников. Часть отправили в Крым, и они пропали. Вместо украинских работников завезли россиян и фактически закрыли доступ к территории порта.

  • 2 января советник мэра Мариуполя писал, что под город РФ перебросила недавно мобилизованных россиян и старые танки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Мариуполь
Донетчина
Военные новости
Петр Андрющенко
Читайте также:
4 января, 2023 среда
Ломаченко попал в Реестр предателей Украины от "ЧЕСНО"
4 января, 2023 среда
Рогозин прислал послу Франции осколок снаряда, который был извлечен из его хребта. Говорит, что от САУ Caesar
4 января, 2023 среда
Против экс-ведущей каналов Медведчука Дианы Панченко возбудили уголовное дело
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.71
  • EUR
    Покупка 41.46
    Продажа 42.54
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
5 января
10:03
OPINION
Культивировать не смерть, а справедливость
09:37
За сутки россияне 41 раз обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения
09:36
В Беловодске на Луганщине захватчики заставляют аграриев освобождать ангары, чтобы расселять своих военных, - ОВА
09:22
"Россияне верят в силу своей обороны, но больше в ВСУ": Гуменюк объяснила, почему оккупанты активно роют траншеи в Крыму
09:22
ООН: Число украинских переселенцев в Европе приближается к 8 млн
09:11
В Бахмуте за сутки армия РФ убила двух мирных жителей, одного ранила
08:53
За прошедшие сутки в Изюмском районе на взрывном устройстве подорвались сапер и мирный житель
08:49
От 24 февраля 877 детей получили ранения в результате вооруженной агрессии РФ
08:32
Инфографика
За сутки на войне в Украине Россия потеряла 810 оккупантов, вертолет и самолет
08:25
Обстрелы Николаевщины: 4 января враг бил по двум громадам
08:18
Россияне направили 30 снарядов по Никопольщине, поврежден объект социнфраструктуры, линии электропередачи и дома
08:04
OPINION
В Москве уже имеют претензии к небесной канцелярии
08:03
Австралия приобретет комплексы HIMARS на $700 млн
07:34
Россия ускоряет процесс принудительной интеграции оккупированных территорий в свое правовое поле, а ВСУ ударили 24 раза по районам скопления врага – Генштаб
06:56
"Мяч на стороне Берлина, остается забить его": глава оборонного комитета бундестага обратилась к Шольцу после решения Франции передать Украине легкие танки и Bastion
06:51
Россия налаживает с Ираном маршрут для бесперебойных поставок оружия, - ISW
06:30
Тайвань расширил санкции на экспорт в Россию и Беларусь
06:19
В YASNO рассказали, могут ли сейчас быть отключения электроэнергии вне графиков
05:47
Генерал Павлюк о подготовке Киева к возможному наступлению из Беларуси: не планируем пропустить дальше границы, наведена артиллерия и все заминировано
05:35
компютер
IT-специалисты создали приложение о воздушной тревоге для ПК и ноутбуков
05:06
Минобороны РФ изменяет формат оперативных сводок, чтобы отвлечь внимание от неудач, - ISW
04:39
Мелитополь, Бердянск или что-то неожиданное: Украина собирает войска для нового большого наступления, - Euronews
04:11
Глава Донецкой ОВА рассказал о масштабах разрушений в Бахмуте
03:44
Молдова
В Молдове разоблачили схемы незаконного пересечения границы ухилянтами из Украины
03:16
В Минздраве сообщили, сколько удалось привлечь средств на здравоохранение через UNITED24
02:48
Норвегия отправила Украине новую партию боеприпасов калибра 155 мм
02:20
ВОЗ предполагает, что новый штамм COVID может повлечь за собой очередную волну пандемии
01:51
В Севастополе произошел взрыв и пожар. Есть жертва
01:24
"Юридически это возможно, а политически необходимо": Эстония работает над конфискацией российских активов в пользу Украины
00:56
"Больше HIMARS": США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
00:28
Алексей Данилов
Россия в феврале готовит обострение и продвигает идею "мира" в формате "Минск-3", - Данилов
00:18
Конгресc США
В палате представителей конгресса США в шестой раз провалили голосование за спикера
2023, среда
4 января
23:43
Байден подтвердил, что США рассматривают вариант поставки БМП Bradley для Украины
23:31
Мы дождемся времени, когда они будут шутить только в аду, после встречи с генералом Хаймарчуком, - футболист Зозуля о Петросяне
23:18
Воздушные силы уничтожили вражеские вертолет, штурмовик и беспилотник на восточном направлении
23:08
"Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году", - Зеленский призвал партнеров ускорить оборонную помощь Украине
22:41
Украина вернула датской журналистке Матильде Кимер аккредитацию, отмененную летом по запросу СБУ
22:18
Россияне ударили по городу Курахово Донецкой области, повреждена теплосеть
22:04
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Конфликт между Шойгу и Пригожиным зашел далеко, что не позволяет вагнеровцам выполнять боевые действия. Колонка Сергея Згурца
21:59
Обзор
Путин готовит россиян к продолжительной борьбе, "кремлевские бульдоги" начинают кусать друг друга, Франция передаст ВСУ бронированные машины. Мировые СМИ об Украине 4 января
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV