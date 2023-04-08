Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в telegram.

"Рашисты превращают поля оккупированной Запорожской области в мертвую зону", - написал мэр.

По словам чиновника, россияне уничтожают плодородные земли на временно оккупированной территории. В частности, создали укрепрайон, вырыв линию окопов протяженностью около 70 км и размещают так называемые зубы дракона - пирамидальные бетонные препятствия для продвижения противника.

Кроме того, военные РФ продолжают минировать территорию Запорожья, а от их техники происходит химическое загрязнение земель и грунтовых вод. Также оккупанты устраивают учения для своих мобилизованных прямо посреди полей.

"Оккупанты портят окружающую среду самим фактом своего существования, но "экологи" из ВСУ уже на подходе", - подчеркнул Федоров.