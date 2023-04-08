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Россияне превращают поля оккупированной Запорожской области в мертвую зону, - мэр Мелитополя

8 апреля, 2023 суббота
18:08
война с Россией

Российские захватчики "засевают" украинские поля минами, а от их техники происходит химическое загрязнение земель и грунтовых вод

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в telegram.

"Рашисты превращают поля оккупированной Запорожской области в мертвую зону", - написал мэр.

По словам чиновника, россияне уничтожают плодородные земли на временно оккупированной территории. В частности, создали укрепрайон, вырыв линию окопов протяженностью около 70 км и размещают так называемые зубы дракона - пирамидальные бетонные препятствия для продвижения противника.

Кроме того, военные РФ продолжают минировать территорию Запорожья, а от их техники происходит химическое загрязнение земель и грунтовых вод. Также оккупанты устраивают учения для своих мобилизованных прямо посреди полей.

"Оккупанты портят окружающую среду самим фактом своего существования, но "экологи" из ВСУ уже на подходе", - подчеркнул Федоров.

  • Во временно оккупированном Мелитополе захватчики разместились в больнице, чтобы прикрываться мирными гражданами. В подвале россияне разместили своих раненых солдат, в то время как уцелевшие оккупанты живут в палатах на первом и третьем этажах. В то же время гражданские пожилые люди размещены на втором.
  • Городской председатель Мелитополя Иван Федоров сообщил, что армия РФ минирует поля между селами в Запорожской области, подвергая опасности мирных жителей.
Запорожье
Мелитополь
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