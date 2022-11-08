Россияне превращают оккупированную часть Запорожской области в военную базу, - мэр
В Мелитополе российские войска занимают жилье гражданских, превращая город в "военную базу"
Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в телеграмме.
"Рашисты превращают оккупированную часть Запорожской области в военную базу. Они заняли промышленные предприятия, расселились в общественные учреждения, тотально заезжают в дома и квартиры", - говорится в сообщении.
По его словам, после заселения начинают бесчинствовать – пить и дебоширить. Потом оккупантов никто не может успокоить. В Михайловке привести в чувство чеченцев приезжали военные других подразделений, но безрезультатно. В Мелитополе после объявления "сухого закона" оккупанты требуют у гражданских, чтобы те покупали им алкоголь. В Поляновке захватчики заставляют семьи украинских военных уехать.
- В районе Новософиевки Херсонской области группировку захватнических войск пополнили подразделением с территории Чеченской Республики. А в Энергодаре оккупанты усиливают административные и контрразведывательные меры.
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