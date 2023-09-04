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Россияне прекратили штурмы на одном из участков Лимано-Купянского направления

4 сентября, 2023 понедельник
12:24
Война с Россией

В районе Новоегоровки на Луганщине, рядом с границей с Харьковской областью, оккупанты начали устанавливать укрепления и приостановили попытки атаковать украинские позиции

Об этом начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал в эфире Общественное Сопротивление .

"На Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки противник более 700 раз готовил по позициям наших защитников из разных артиллерийских систем используя снаряды и ракеты. Также нанес 15 авиаударов", - рассказал Евлаш.

ВСУ уничтожили 67 российских оккупантов, один БПМ-3, одну МСТА-С, четыре авто, инженерную машину и склад с боеприпасами.

Руководитель пресс-службы, в районе села Новоегоровка, армия РФ начала укреплять свои позиции и в настоящее время оставила попытки штурмовать украинских военных.

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают наступательную операцию. В частности, на южном фланге в районе Клищиевки. За прошедшие сутки более 600 раз противник нанес поражение по ВСУ", - сообщил Илья Евлаш.

По словам Евлаша, произошло 10 боев, уничтожены 160 рашистов, танк, три БПМ, три установки МСТа-Б, миномет "Тюльпан", два РСЗО "Град", "Гиацинт" и четыре пункта управления БпЛА и семь складов с боеприпасами.

Также начальник пресс-службы Восточной группировки войск рассказал, что продвижение украинских защитников под городом Бахмут Донецкой области осложнено плотным минированием территории. Враг использует и противопехотные и противотанковые мины в посадках, лесополосах, дорогах, обочинах.

Контрнаступление ВСУ: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ уволили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили увольнение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей"освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось , что всего за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью уволили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех у Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно.

19 августа британская разведка заявила, что Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокри Ялы в Донецкой области.

Украинские силы продвинулись севернее Роботиного на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.

23 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

27 августа представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Работино в Запорожской области до села Новопрокоповка.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально уволили село Работино Запорожской области.

29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.

30 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал во Франции об успехе контрнаступления наших воинов в селе Работино Запорожской области.

В Белом доме в пятницу, 1 сентября, заявили , что Соединенные Штаты заметили значительный прогресс украинских защитников к югу от Запорожья за последние 72 часа.

Впоследствии The New York Times сообщило , что российские оккупанты придумали новую тактику для того, чтобы остановить продвижение украинских войск в Запорожской области. Да, они заливают минные поля воспламеняющимся веществом и поджигают их.

4 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила , что с начала украинского контрнаступления Вооруженные Силы деоккупировали под Бахмутом общую площадь 47 кв. км. Только за прошедшую неделю защитники уволили 3 кв. км украинской территории.

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