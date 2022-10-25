Россияне перестали интересоваться "денацификацией" и переключили внимание на "отступление" и "ядерный удар"

Об этом свидетельствуют данные сервисов Google Trends и Яндекс Wordstat, анализирует телеграмм-канал Верстка.

Они показывают, что в последние месяцы россияне практически не ищут информацию о заявленных 24 февраля целях вторжения в Украину: "денацификации" и "демилитаризации". При этом значительно выросло количество поисковых запросов по словам "отступление" и "ядерный удар". На это обратила внимание "Верстка".

По данным сервиса Google Trends, на первой неделе после вторжения запросы по словам "денацификация" и "демилитаризация" достигали количественного пика, а затем произошел резкий спад. С середины мая интерес к этим запросам находится на минимальном уровне.

Аналогичные данные предоставляет сервис "Яндекс Wordstat". Количество запросов по этим словам в феврале-марте могло превышать миллион в месяц, причем в сентябре этот показатель в обоих случаях не превысил 80 тысяч запросов.

На фоне спада интереса к целям вторжения россияне начали искать информацию по запросам "отступление" и "ядерный удар", свидетельствуют данные Google Trends и "Яндекс Wordstat". Количество запросов по слову "отступление" в сентябре превысило 216 тысяч – это в 6 раз больше, чем в августе или июле. Словосочетание "ядерный удар" появлялось в 182 тысячах запросов – в 5 раз больше, чем в августе.

Издание отмечает, что так же о них забыл и их идейный вдохновитель – Владимир Путин.

Он в последний раз употреблял это слово 16 марта на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов. Аналогичная ситуация с другой заявленной целью войны - "демилитаризацией". После 16 марта, согласно расшифровкам с сайта Кремля, Путин ни разу не использовал это слово. До этого глава государства говорил об этих целях как минимум в 11 выступлениях и телефонных разговорах, о которых сообщалось на сайте Кремля.

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