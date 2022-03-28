Россияне прекрасно понимают, что происходит в Украине, они получают удовольствие от массового убийства украинцев, - Цымбалюк

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.



“Кремль будет делать все, чтобы в российском информационном поле не было правдивой информации о войне против Украины. Напротив, вливают в головы россиян, что они уже тысячу раз нас победили, войска Донбасса уже Варшаву взяли. В вопросе же обмена пленными, или чтоб забрать тела собственных солдат, Кремль молчит. Украина продолжает демонстрировать человечность в этой части. Выходит, что женщина из Комитета солдатских матерей России была права, что даже раненых не забирают”, – рассказал Цымбалюк



Журналист отметил, что в первые недели войны в России все молчали, а теперь уже начали обращаться в Комитет солдатских матерей. По словам Цымбалюка, большинство женщин и матерей обращаются анонимно, опасаясь путинского режима.



“Они боятся, потому что российская пропаганда достаточно эффективна. Россияне каждый день получают хорошую порцию яда для своего мозга. Если станет просачиваться правдивая информация о войне с Украиной, то и россияне начнут меняться. Хотя все россияне прекрасно знают и понимают, что их солдаты делают в Украине. Они знают, кто бомбит украинские города, и им это нравится. Россияне получают удовольствие от массового убийства украинцев. - добавил Цымбалюк



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