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Россияне предприняли попытку штурма Северодонецка, понесли потери и отошли на прежние позиции, - Генштаб ВСУ

28 мая, 2022 суббота
07:19
война с Россией На фото украинский защитник и военное вооружение

Российские оккупационные войска предприняли неудачную попытку штурма Северодонецка в Луганской области и после потерь отошли на ранее занятые позиции

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в facebook .

По оперативной информации по состоянию на 6:00, 28 мая, на Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка, успеха не имел, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

Пытается развить успех на Бахмутском направлении, выйти в тыл наших войск и нарушить пути логистического обеспечения. При поддержке огня минометов и артиллерии проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Возрождения, успеха не имел, отошел.

На Донецком направлении противник проводит активные наступательные действия. Продолжает огневое поражение наших подразделений вдоль линии соприкосновения, наносит ракетные удары. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении враг продолжал обстрелы из минометов и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Озерное и Диброва. Вблизи последнего нанес авиационные удары. Пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

На Авдеевском направлении враг задействовал артиллерию по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Вторая, Веселое, Авдеевка, Пески и Красногоровка. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Яковлевки, Авдеевки, Веселого и Каменки.

На Кураховском направлении активных наступательных действий не проводил, развернул на огневых позициях реактивную и ствольную артиллерию, обстреливал позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Марьинки, Охотничьего и Павловки.

Всего за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты восемь атак врага, уничтожены пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа "Орлан-10".

В результате действий авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожена ротная тактическая группа противника с техникой и живой силой. В Харьковской области военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52.

На Слобожанском направлении враг обстреливает подразделения наших войск для недопущения их дальнейшего продвижения в направлении Государственной границы Украины к северу и северо-востоку от города Харькова. Принимает меры по логистическому обеспечению и восполнению потерь.

В Харьковском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновая, Прудянка, Русские Тишки, Кутузовка, Варваровка, Петровка, Михайловка, Коробочкино и других. Проводил дистанционное минирование местности на возможных направлениях действий Сил обороны.

В Славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные усилия сосредоточены на удержании занятых позиций, пополнении потерь и запасов, а также создании условий для возобновления наступления.

Совершал артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Студенок, Святогорск, Богородичное, Карнауховка и Вернополье. Силами армейской авиации продолжил наносить авиаудары в районе населенного пункта Довгеньке.

При поддержке артиллерии пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека, успеха не имел, отошел.

В Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времовка, Полтавка, Красное, Гуляйполе, Орехов, Каменское и других. Вражеская армейская авиация действовала близ Ольговского.

В результате действий Сил обороны Украины враг понес значительные потери и отступил в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка.

На Южнобужском направлении окупаны сосредоточивают основные усилия на содержании занятых рубежей и фортификационном оборудовании позиций третьего рубежа обороны. В результате наступательных действий подразделений наших войск враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах.

Боевые действия продолжаются. Захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Заря и Таврическое. Продолжает наращивать систему противовоздушной обороны на Криворожском направлении. Для восполнения потерь обеспечивает группировка снятыми с хранения устаревшими танками Т-62.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи усиления охраны белорусско-украинской границы. Указанная группировка усилена маневровыми группами радиоэлектронной борьбы, действующими вдоль государственной границы Украины. Продолжается подготовка офицеров запаса для нужд комплектования подразделений военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в учебных заведениях Беларуси.

В район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М". Сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны с территории Беларуси.

На Северском направлении противник проводит мероприятия по усилению прикрытия участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Существенные изменения в деятельности подразделений противника не отмечены.

На территории РФ продолжаются мероприятия скрытой мобилизации. Противник продолжает снимать с хранения устаревшее вооружение и военную технику из центров обеспечения мобилизационного развертывания. На территории Воронежской области идет подготовка резервистов.

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Украина
Сєвєродонецк
Генштаб
Бахмут
Военные новости
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